Arriva in streaming digitale I Sing the Voice Impossible, storico album di Bernardo Lanzetti, ex voce degli Acqua Fragile e della Premiata Forneria Marconi.

Grandi novità per i fan di Bernardo Lanzetti. Un album storico dell’ex voce degli Acqua Fragile e della Premiata Forneria Marconi arriva finalmente in streaming digitale. Stiamo parlando di I Sing the Voice Impossible, stampato su etichetta Collezione di musica di SnV-Italia.

Il disco, pubblicato originariamente nel 1998, ha come protagonista assoluta la voce.

Bernardo Lanzetti: I Sing the Voice Impossible in digitale

Dopo aver chiuso le esperienze negli anni Settanta con storiche formazioni come gli Acqua Fragile e la PFM, Bernardo si dedicò allo studio della vocalità interfacciata a nuove tecnologie in grado di analizzarne ogni sfaccettatura.

Negli anni Ottanta la ditta australiana Farilight gli affidò un prototipo di Voicetracker (gli altri andarono a personaggi del calibro di Peter Gabriel, Michael Jackson e Kate Bush). Studiandolo, Lanzetti inventò il Glovox, un guanto munito di sensori che, appoggiato alla gola, permette di captare le vibrazioni delle corde vocali quando si canta.



Proprio il Glovox è uno dei grandi protagonisti dello storico di disco di Lanzetti del 1998, finalmente arrivato anche in digitale. Il titolo richiama una poesia del grande Walt Whitman, uno dei massimi poeti americani, mentre le composizioni sono quasi tutte firmate da Bernardo. L’unica eccezione è il rifacimento di Come Agains, una composizione di fine Cinquecento creata dal troubadour inglese John Dowland. Un brano ripreso qualche anno dopo anche da Sting.

Si tratta dunque di un disco unico nel suo genere, particolare e capace di stupire anche i più giovani ascoltatori, che da questo momento avranno l’occasione di poter riscoprire sperimentazioni di grande modernità e fascino.

Di seguito I Sing the Voice Impossible