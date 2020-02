“Il presidente Berlusconi aiuta spesso le persone in difficoltà, diede 10mila euro alla famiglia di Gianpaolo Tarantini, tramite Valter Lavitola, perché era in difficoltà”: la storica segretaria dell’ex presidente del Consiglio (oggi europarlamentare di Forza Italia) Silvio Berlusconi, Marinella Brambilla, è arrivata a Bari per deporre nel processo in cui l’ex premier (oggi europarlamentare di Forza Italia) è imputato per induzione a mentire nei confronti di Giampaolo Tarantini.

Secondo la Procura, avrebbe pagato l’imprenditore barese per evitare che raccontasse ai pm la verità sulle feste con le escort a Palazzo Grazioli. La Brambilla, che lavora per l’ex Cavaliere da 41 anni, è stata chiamata come testimone della pubblica accusa Eugenia Pontassuglia e poi controinterrogata dagli avvocati Francesco Paolo Sisto e Nicolò Ghedini. La segretaria ha riferito di non sapere nulla delle cene e delle feste organizzate da Berlusconi. In merito alle dazioni di denaro a Tarantini, ha spiegato che fu lei a consegnare 30mila euro, in tre tranche e divisi in due buste contenenti ognuna 5mila euro, a Valter Lavitola.

“Lavitola era molto insistente in questa richiesta – ha riferito – e il presidente era un po’ infastidito ma mi disse ugualmente di procedere. Di solito erano i suoi ragionieri ad occuparsi delle questioni contabili ma in quella circostanza mi disse di prendere i soldi da una cassettina in cui custodiva del contante”. Brambilla ha poi dichiarato che, ancora oggi, Berlusoni ha l’abitudine di aiutare persone in difficoltà: “E’ la persona più generosa che conosco”.