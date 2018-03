Bergamo: violenta per anni la nipote, arrestato dopo la denuncia della ragazza

Avrebbe molestato e violentato la nipote, oggi quindicenne, per almeno 4 anni: i carabinieri di Bergamo hanno arrestato un uomo di 43 anni, incensurato e padre di due figli. A far scattare le manette è stato il coraggio della vittima, che si è confidata con un’insegnante. Le indagini sono partite immediatamente, fino ad arrivare al responsabile. Le violenze si sarebbero consumate tra il 2012, quando la ragazzina aveva

solo 9 anni, e il 2016.

Per diverso tempo lo zio era riuscito a ottenere il silenzio della nipote con minacce ma anche con piccole somme di denaro e regali. “L’uomo le diceva che se avesse fatto l’amore con lui, quando avrebbe avuto il fidanzato, non avrebbe avuto paura di farlo”, scrivono in un comunicato i carabinieri. Poi, la ragazza non ce l’ha fatta più. L’uomo ora è nel carcere di Bergamo, in attesa dell’interrogatorio di garanzia.