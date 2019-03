Un caso di passaporti falsi trovati in mano a dei cittadini cinesi, e l’interprete del tribunale che manca perché i tre iscritti nelle liste del palazzo di giustizia avevano altri impegni e non erano disponibili. Così, il giudice decide di non far saltare l’udienza e chiamarne uno trovato per strada, un ragazzo cinese, chiamato in aula a tradurre le testimonianze.

E’ successo a Bergamo, dove per non rimandare un procedimento per direttissima nei confronti dei due cinesi che parlavano solo la loro lingua, è stata conunque trovata una soluzione. I due erano stati arrestati sabato all’aeroporto di Orio al Serio, mentre si stavano imbarcando per un volo diretto a Dublino, perché trovati entrambi con un passaporto falsificato.