Bergamo, donna scompare da casa: l'appello dei familiari sui social

Una donna bergamasca di 39 anni, Miriam Mazzocchi, è scomparsa la mattina di lunedì. La famiglia ha lanciato un appello sui social network per cercare di ritrovarla.

“Da oltre 24 ore non abbiamo più notizie di Miriam, mia sorella. Aiutatemi”, ha scritto in un post su Instagram Vittorio Mazzocchi,

fratello della donna.

Al momento della scomparsa Miriam Mazzocchi, sposata e madre di due figli, indossava un piumino nero, jeans e una vistosa sciarpa di lana bianca. “Non ha con sé il telefono, ha solo pochi contanti ed è in giro a piedi” ha aggiunto il fratello. “Chi la vedesse è pregato di contattarmi al numero 333-7605154”

La foto della donna, in poco tempo, è stata rilanciata da tutti i social network.