Beppe Grillo ha deciso di batter cassa ed online sul suo sito (non si tratta quindi di una fake news) è comparso il listino prezzi per intervistarlo.

Il metodo più economico per intervistare la mente del Movimento 5 Stelle è tramite intervista scritta via email: costa 1000 euro a domanda per un minimo di 5 domande. Poi si passa alle interviste per giornali e riviste: qua la cifra sale a 1000 euro a minuto per un minimo di 8 minuti, arrivando a 2000 euro a minuto per un minimo di 8 minuti se l’intervista è in TV o in radio.

Il tariffario oscilla quindi dai 5.000 euro ai 16.000 euro finendo per l’invito a cena che costa 20.000 euro.

“Quello che trovate allegato al presente post è un tariffario per le interviste – ha scritto Beppe Grillo sul suo sito – Per non far perdere tempo a voi, e soprattutto a me, ecco i prezzi per l’anno in corso e per il 2019.

Ma fatemi capì. Esiste davvero qualcuno disposto a pagare almeno 5.000 euro per farsi rilasciare un’intervista da Beppe Grillo? Lo stesso che pretende di stabilire chi è giornalista e chi no? C’è da piangere

(Tutto vero, per chi non ci credesse https://t.co/54zdEmQMCv) pic.twitter.com/cPbsFEqWo5