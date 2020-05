Ho apprezzato Benji e Fede fin dal loro esordio, non solo per tutte le volte che si sono schierati a fianco della comunità LGBT, ma anche perché la loro amicizia mi è sempre sembrata genuina. A quanto pare non mi sbagliavo, ieri sera infatti durante una live Benjamin Mascolo ha letto la commovente lettera che ha scritto al suo amico e collega prima dello scioglimento ed ha usato delle parole davvero bellissime.

“Caro Fede. Il 10 dicembre di quest anno sono 10 anni che ci conosciamo. In questa decade sei diventato più di un migliore amico, ma un vero fratello. Ti ho amato smisuratamente e odiato tanto, ti ho invidiato e ferito, ma soprattutto ti ho dato la forza che solo un vero fratello può darti. Credo in te più di quanto tu possa credere in te stesso e questo mi ha fatto paura in passato. Paura che tu possa buttare via il tuo dono a causa di scelte sbagliate. Spesso nemmeno ti rendi conto di queste scelte sbagliate.

Non ho mai conosciuto una persona con un talento come il tuo. Hai un’intelligenza fuori dal comune e un sorriso che scioglie i diamanti. Se tu ti vedessi con i miei occhi, capiresti che vali molto di più di quello che pensi e gli unici limiti che hai sono quelli che ti sei imposto da solo. In questo forse siamo simili ed anche per questo ci siamo capiti e trovati. La nostra coppia è vincente anche per questi motivi. Non esiste un Fede senza Benji senza Fede e un Fede senza Benji, ma forse adesso è il momento di crearli. Non hai bisogno di me per essere il numero uno, hai dentro tutto quello che ti serve e voglio che tu lo dimostri in primis a te stesso e poi al resto del mondo e sono sicura che lo farai. Ti dico che è bello dipendere da un’altra persona, ma lo è ancora di più scegliere di restare uniti, anche se si è consapevoli di poter stare bene da soli.

Nessuno mi ha mai fatto ridere come te. Quando sei depresso questo dono viene avvolto da una nebbia fitta. Però amati di più e trattati meglio.

Ora però ho bisogno di scoprire chi sono veramente, del tempo per me. […] Faremo tante pause e forse ci separeremo anche più volte in questa vita, forse litigheremo pure. Ma alla fine del giorno io so che ci sarò sempre per te e viceversa. Tutte le volte che avrai bisogno di me io verrò da te.

Ti voglio bene, Ben”.