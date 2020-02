Benji & Fede si separano. Almeno per ora. “Il 3 maggio, chiuderemo questa fase della nostra vita”, si legge su Instagram, in un post dedicato al libro Naked, in uscita il 17 marzo. “Leggendo questo libro avrete capito che la nostra storia è stata bellissima, speciale, irripetibile ma anche intensa e faticosa. ‘Non so come fate a fare questa vita’, ci dicono qualche volta gli amici. La verità è che non avremmo potuto fare altro. Solo che non puoi vivere perennemente a duecento all’ora restando la stessa persona, e per ritrovare la magia di quello che facciamo abbiamo bisogno di ritrovare noi stessi. Semplicemente Federico e Benjamin”, si legge nel post.

