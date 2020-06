Benji & Fede

Grande notizia per tutti i fan di Benji & Fede! La data evento dei due artisti, originariamente prevista per il 3 maggio 2020 e annullata in seguito alle disposizioni governative, è riprogrammata a lunedì 3 maggio 2021 sempre nell’ incredibile scenario dell’Arena di Verona.

I biglietti e i VIP pack già acquistati rimarranno validi per la nuova data.

Scopri i dettagli e acquista il tuo biglietto:

