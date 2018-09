X Factor 2018 sta per iniziare e intanto sono stati anche diffusi i nomi dei conduttori del Daily, Benji e Fede!

La notizie è ufficiale: i nuovi conduttori del Daily di X Factor 2018 sono Benji e Fede! il duo si occuperà di presentare il Daytime e di accompagnare tutti i ragazzi che avranno avuto accesso al serale del talent show, pronto per sorprendere in una nuova stagione ricca di colpi di scena!

Benji e Fede conduttori del Daily di X Factor 2018: quando inizia

Finalmente, dopo l’estate, si comincia a respirare aria di X Factor, che riaprirà i battenti per la stagione 2018 il 6 settembre. Una nuova stagione all’insegna della musica, dove i concorrenti si sfideranno fino alla fine, quando ne rimarrà soltanto uno.

Per quanto riguarda il Daily, invece, le puntate andranno in onda dal 19 ottobre su SkyUno (canale 108 del satellite, 11 e 311 sul digitale terrestre) e per la prima volta saranno Benji e Fede a ricoprire l’inedito ruolo di conduttori. Il duo seguirà i ragazzi durante le giornate, aiutandoli nelle prove e mettendosi a disposizione per consigli o altro. Le puntate andranno in onda tutti i giorni e permetteranno al pubblico da casa di conoscere ancora meglio gli artisti dell’edizione 2018.

X Factor 2018: Asia Argento eliminata

Intanto ha fatto scalpore l’eliminazione di Asia Argento da X Factor 2018 a causa dei recenti scandali che l’hanno coinvolta. La cantante apparirà comunque nelle puntate delle Audition, già registrate in estate e dunque impossibili da rifare con altri giudici, ma non ci sarà durante i Live, ovvero le dieci serate in diretta dove gli artisti si scontreranno per portarsi a casa il titolo.

Ancora nessun nome certo per quanto riguarda i sostituti, e pare proprio che la produzione abbia deciso di lasciare tutti all’oscuro fino all’ultimo. Insomma, per il momento dovremo “accontentarci” di Fedez, Mara e Manuel Agnelli!

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/Benji.Fede/