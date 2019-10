Benji e Fede hanno presentato il loro quarto album, Good Vibes: ecco le loro dichiarazioni in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni.

C’era chi li riteneva solo delle meteore, dei teen idol nati sul web e pronti morire nel giro di pochi anni. Invece, dopo tre album di grande successo, Benji e Fede sono ancora qui, a presentare un quarto lavoro, Good Vibes. L‘inizio di un nuovo capitolo della loro carriera, stando a quanto dichiarato dai due artisti emiliani.

Ecco le loro dichiarazioni più interessanti in un’intervista rilasciata ai microfoni di TV Sorrisi e Canzoni.

Benji e Fede presentano Good Vibes

“Siamo una moda che dura da tanto tempo“, ha affermato Fede, togliendosi fin da subito un sassolino dalla scarpa. Perché su di loro erano state fatte tante previsioni, ma poche si sono rivelate corrette.

Benji aggiunge infatti che essere giunti al quarto album è una grande soddisfazione. Questo è un periodo di grande successo per loro, ma non si sentno arrivati, anzi, è l’inizio di unnuovo capitolo: “Siamo cresciuti a livello umano e artistico. Anche perché abbiamo lavorato con due produttori italiani bravissimi come Mark e Kremont“.

Ma cos si può trovare nel nuovo album Good Vibes? Un po’ di tutto. Spiega Benji: “Il bello della musica moderna è che fonde diversi generi. Il pop può essere contaminato con l’elettronica, pezzi più acustici, metriche con un’influenza hip hop“. E lo confermano anche i duetti presenti nel loro lavoro, che spaziano da Tormento e Nek alla giovanissima Shari.



Le dichiarazioni di Benji e Fede

Dopo aver chiarito che il loro segreto è essere amici nella vita privata, oltre che in quella professionale, Benji e Fede hanno parlato anche dei talent: “Non abbiamo mai voluto farli. Abbiamo cercato di seguire le cose con la nostra testa. Già il pensiero di doverci mettere le tute nonci apparteneva, con tutto il rispetto per chi lo fa. Volevamo avere la libertà mentale di svegliarci la mattina e pubblicare una canzone, anche se non l’ascoltava nessuno“.

Infine, i due hanno spiegato cosa significa il successo. Un sogno che si realizza, suonare davanti a migliaia di persone e vedere il lavoro e i sacrifici alla fine ripagati. Perché fare musica non è così semplice come può sembrare.

Spiega Fede: “Chi non fa questo mestiere non lo sa, ma ogni pezzo comporta un impegno costantee duro. Non solo nostro, ma di tanta gente, produttori, casa discografica, ufficio stampa… Dietro tre minuti di canzone ci sono trecento ore di lavoro“.

Di seguito il video di Sale, il loro ultimo singolo: