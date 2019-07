Benji e Fede hanno svelato alcune novità per i prossimi mesi: ecco tutti i dettagli sul loro nuovo album e il tour che li vedrà protagonisti nel 2020.

Novità in vista per i fan di Benji e Fede. I due cantanti emiliani, dopo il breve periodo di pausa del 2019, sono tornati più uniti che mai in tempo per l’estate. In queste settimane sono infatti in rotazione con l’ennesimo tormentone estivo: Dove e quando.

Ma la loro carriera non si limita certo ai tormentoni. E anzi i due hanno progetti molto importanti per i prossimi mesi, come rivelato da Benji nel suo primo Question and Answer su Instagram. Ecco tutte le rivelazioni fatte dal cantante ai suoi follower.

Benji e Fede, nuovo album e nuovo tour nel 2020

La novità più importante venuta a galla dalla ‘chiacchierata’ tra Benji e i suoi follower è che entro la fine dell’anno arriverà il loro nuovo album, seguito di Siamo solo noise del 2018.

Si tratterà del quarto della loro carriera, e a quanto pare sarà il migliore, visto che Benji ha svelato che le canzoni su cui stanno lavorando sono bellissime. Ma le notizie di grande rilievo non finoscono qui. Oltre all’album l’artista ha anticipato che ci sarà nel 2020 un nuovo tour che li porterà a esibirsi in tutta Italia.

Il cantante modenese non ha comunque rivelato ulteriori dettagli, se non che sono al lavoro su 25-30 canzoni ma che per il CD ne rimarranno solo 12. E sulle date del tour, silenzio assoluto. L’unica cosa detta da Benjo è che “ci saranno date incredibili“.

Benji e Fede

Le possibili collaborazioni di Benji & Fede

Ma nel corso del Q&A non sono ovviamente mancate anche domande relative a possibili featuring che li riguarderanno nei prossimi mesi. Molti ad esempio hanno chiesto a Benji e Fede di collaborare con Fedez. La risposta del cantante è stata però evasiva: “In verità con lui siamo amici e ci troviamo molto bene, però non c’è ancora niente in programma a livello artistico“.

Discorso diverso invece con Irama. Pare infatti che i due stiano cercando di coinvolgerlo ormai da mesi, ma il vincitore di Amici 17 finora li ha ‘snobbati’ dicendo che aveva troppe cose da fare… Ma chissà che la collaborazione non possa nascere in tempo per finire nel nuovo album.

Di seguito il video di Dove e quando di Benji e Fede: