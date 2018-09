Nonostante Federico Rossi e Paola Di Benedetto stiano insieme da pochi mesi, sembra che abbiano intenzioni serie. Stando a quello che riporta il settimanale Spy lui le avrebbe già chiesto di sposarlo.

“Federico, cantante del famosissimo duo Benji e Fede, è stato avvistato a notte fonda a comprare hamburger in una via centrale di Milano con la fidanzata Paola Di Benedetto, ex naufraga de L’Isola dei Famosi.

I due sono arrivati a bordo di un’auto blu con autista, hanno fatto incetta di panini e dolci colorati e poi pieni di pacchetti si sono ritirati in albergo.

Avviso alle gelosissime fan della popstar: sembra che Federico abbia intenzioni serie, molto serie. Pare che lui abbia chiesto a Paola di sposarlo.”