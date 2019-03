Benji e Fede si sono separati ufficialmente: i due artisti modenesi lo hanno annunciato attraverso i propri account Instagram.

Benji e Fede si sono detti addio! I due artisti hanno deciso di separare le proprie strade. A quanto pare non per una pausa, come inizialmente si era ipotizzato, ma per la fine vera e propria del loro progetto insieme.

Ad annunciarlo sono stati i due cantanti non sul proprio account social congiunto ma sui rispettivi profili individuali. Un chiaro indizio che stavolta potrebbe trattarsi veramente della fine della carriera artistica per una delle coppie di musicisti più amate d’Italia.

Benji e Fede si separano: l’annuncio su Instagram

Sul fatto che il Noise Club Tour potesse essere l’ultima tournée di Benji e Fede prima di un periodo di pausa era in realtà palese, avendolo annunciato gli stessi artisti nel novembre 2018. Ma l’annuncio che ha seguito l’ultima data, quella di Bari, ha stupito tutti: i due sembrano davvero volersi dire addio.

I loro messaggi sui social sono stati in tal senso molto espliciti. “Sono stati i quattro anni più felici della nostra vita. Ora si chiude un capitolo per aprirne un altro, ancora più bello. Grazie a chi c’è sempre stato e ci sarà sempre. Vi abbraccio ad uno ad uno“, ha scritto Federico Rossi.

Parole simili per Benjamin Mascolo, che aveva invece sottolineato già alcuni giorni fa come dopo Bari il suo telefono si sarebbe spento per iniziare una nuova fase della sua vita e della sua carriera.

Questo il post di Benji:

Benji e Fede: una carriera nata su YouTube

Benji e Fede si sono conosciuti nel dicembre del 2010 via internet. Dopo aver deciso di unire le proprie forze, hanno iniziato a pubblicare cover insieme su YouTube. Notati da un talent della Warner, hanno ottenuto nel 2014 un contratto.

Il loro primo successo è stato Tutta d’un fiato del 2015, singolo che ha anticipato l’album di debutto 20:05, capace di conquistare subito la vetta della classifica italiana.

Nel corso della loro carriera hanno poi pubblicato altri due album: 0+ e Siamo solo Noise. Tra i singoli di maggior successo della loro storia artistica ricordiamo Tutto per una ragione con Annalisa e Moscow Mule.

Cosa gli riserverà adesso il futuro? Probabilmente i due artisti daranno vita a due parallele carriere soliste, ma non è da escludere che possano tuffarsi anche sulla televisione, dopo la buona esperienza come conduttori del Daily di X Factor 2018.