Benji e Fede annunciano un concerto evento nel 2021 all’Arena di Verona: ecco la data e i biglietti del duo.

Benji e Fede sono stati di parola: nel 2021 saranno protagonisti del concerto speciale nell’Arena di Verona, rimandato nel 2020 a causa dell’emergenza Coronavirus.

Uno spettacolo a lungo atteso e molto importante per la loro carriera, forse l’apice fino a oggi. Ecco tutti i dettagli sul concerto più atteso dai fan del duo più amato d’Italia.

Benji e Fede all’Arena di Verona nel 2021: data e biglietti

L’ultimo concerto di Benji e Fede, una grande festa organizzata per tutti i fan nella location unica dell’Arena di Verona, si terrà esattamente con un anno di ritardo: il 3 maggio 2021.



Benji e Fede

I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne. Quelli già acquistati per la data del 2020 restano ovviamente validi anche per il nuovo appuntamento. Insomma, non resta che iniziare il countdown ufficiale.

Good Vibes, l’ultimo album di Benji e Fede

Nel 2019 i due ragazzi, dopo qualche mese di pausa, sono tornati più in forma che mai e hanno dominato l’estate con la hit Dove e quando. Hanno quindi rilasciato un nuovo album, Good Vibes, che ha debuttato al primo posto nella classifica Fimi.

Un album che sarà presentato all’interno del concerto evento. Tuttavia il live all’Arena di Verona sarà però un lungo viaggio con i fan attraverso tutte le tappe più importanti della loro carriera, dando spazio anche a tante sorprese. Ad esempio, potrebbe esserci con loro Shari, che ha collaborato con loro nel brano Sale:

Ma allo show di maggio 2021 mancano tantissimi mesi, e siamo certi che di altri regali ai loro fan i due artisti ne faranno moltissimi. Non resta che aspettare le prossime settimane per saperne di più. E la speranza è che in questo tempo possa tornare ai due la voglia di suonare insieme, visto ch eal momento la separazione è stata confermata.