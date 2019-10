L’ultimo instore di Benji e Fede è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso e – dopo aver ammesso di avere un limite sull’andare d’accordo con tutti – Benjamin Mascolo ha letteralmente sbroccato su Twitter rispondendo a questo tweet:

“Scusate ma perché agli In-Store dove vado io Benji e Fede sono sempre stanchi e non sorridono mai mentre agli altri In-Store sembra che si siano ripresi tutto ad un tratto? ma so io che porto sfiga o cosa?”

Benjamin a questo dubbio ha risposto così:

“Perché purtroppo ci sono giorni che facciamo 6 ore di macchina e altri in cui arriviamo più riposati, giorni in cui ci danno una notizia di merda e altri in cui è tutto più positivo, giorni in cui incontriamo e lavoriamo con persone educate e altri meno. Purtroppo siamo esseri umani e non macchine e certe volte ci dimentichiamo anche noi quali sono i limiti di una persona. Se avessi il superpotere di sorridere ed essere sempre felice qualsiasi cosa succeda e in qualsiasi momento della vita, fidati che lo userei”.

Benji poi è stato travolto da un’altra polemica: sembrerebbe infatti che durante l’in-store abbia videochiamato la sua ragazza Bella Thorne prestando così poca attenzione alle fan.

Una fan le ha infatti scritto:

“Ciò non giustifica il fatto che delle fan si fanno ore e ore di fila per vedervi e tu sei in videochiamata con la tua ragazza. L’amore è una cosa bella mentre la distanza un po’ meno e ci sta che ti manchi ma in quei momenti potresti anche farne a meno”.

Accusa ben precisa a cui Benjamin ha risposto così:

“Se la mia ragazza sta male e io non la vedo per un mese perché sono in Italia ci può stare che sia in videochiamata contando che il microfono era in muto, non stavo guardando lo schermo e volevo farle sapere che ero lì per lei. Ho abbracciato e sorriso e fatto la foto con tutti”.

Successivamente ha anche mostrato un paio di foto che testimoniano che – nonostante avesse il telefono in mano per stare con la sua compagna – ha fatto ugualmente la foto con la fan. “Chi vuole vedere del marcio vedrà sempre e solo il marcio“.

Questo è il problema. Chi vuole vedere del marcio vedrà sempre e solo il marcio pic.twitter.com/ZEjTj7tdr1 — b3nm (@Benji_Mascolo) October 26, 2019

Ben ha poi concluso:

“La verità è che io nella vita voglio fare l’artista, emozionarmi ed emozionare le persone trasmettendo qualcosa con la musica o qualsiasi altra forma d’arte che amo. Non sono bravo a far finta e dover andare per forza d’accordo con tutti. È un mio limite e ammetto di avercelo.

Per questa serie di motivi non penso di essere più personalmente in grado di continuare a fare eventi instore simili in futuro (dopo quelli di questa settimana ovviamente). Preferisco fare meet & greet speciali, con un numero di persone limitato così posso dedicare più tempo”.

Amen.