Ieri sera a Live Non è la d’Urso è stato ospite Pupo che ha affrontato l’argomento ‘poliamore’ dato che lui vive una relazione poliamorosa con due donne: la moglie e la compagna.

All’interno di un servizio (qua per vederlo) proprio su questo argomento sono state mostrate delle immagini di Benjamin Mascolo che vive al momento una relazione poliamorosa con Bella Thorne che a sua volta è fidanzata con la deejay Alex Martini.

Venuto a conoscenza di ciò il cantante non ha reagito bene.

Benjamin, infatti, dopo aver visto il video ha realizzato una storia su Instagram in cui sbuffa e dice: “Cosa ho fatto di male per meritarmi il trash? Quando mi coinvolgono in quel trash televisivo del c**o“.

In realtà il servizio di Live Non è la d’Urso sul poliamore non ha mostrato niente di più niente di meno di quanto Benji ha dichiarato in altre interviste, ma a quanto pare non ha apprezzato.

Benji commenta la citazione fatta nei suoi confronti a #noneladurso nel servizio sul poliamore di Pupo. Che ne pensate? pic.twitter.com/Cg0wLv8CnQ — BITCHYF.IT (@BITCHYFit) October 20, 2019

Ecco cosa aveva dichiarato Benjamin Mascolo al settimanale Grazia: