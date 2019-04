Maggiore tolleranza verso chi contravviene ai divieti di sosta per disattenzione o mancato allineamento del codice a barra sostitutivo del ticket con gli strumenti informatici di Trotta bus, l’azienda che gestisce gli stalli a pagamento in città.

E’ stato deciso questa mattina durante una riunione a Palazzo Mosti, sede del Coune, tra l’assessore alla Mobilità, Felicita Delcogliano, il vice comandante della Polizia Municipale, Fioravante Bosco, il capitano Emilio Belmonte e i rappresentanti della Trotta Bus.

Nel corso del tavolo tecnico è stata trovata un’intesa sul sistema di sanzionamento che consentirà di salvaguardare i diritti dei cittadini che, trovandosi in buona fede, non saranno d’ora innanzi perseguibili per mera distrazione. Inoltre, il comando di Polizia Municipale e Trotta Bus hanno deciso di elaborare un atto regolamentare per fare in modo che nel caso in cui il ticket sia scaduto, prima di sanzionare tale condotta, l’utente possa essere messo nella condizione di integrare il pagamento mediante l’applicazione di una semplice penale aggiuntiva e comunque previa apposizione di un avviso di cortesia sul parabrezza dell’autovettura, così come avviene in altri comuni italiani.