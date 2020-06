BENEVENTO – “A suon di record”. Lo slogan scritto sulla fiancata dei due pullman scoperti che hanno fatto il giro della città fino all’alba, fendendo la folla festante dopo il successo nel derby con la Juve Stabia e la conquista matematica della promozione, sintetizza in maniera perfetta la stagione magica del Benevento. Non capita tanto spesso di vincere un campionato con addirittura 7 giornate di anticipo ed è quindi comprensibile l’entusiasmo con cui la squadra di Pippo Inzaghi ha festeggiato il suo capolavoro, tornando subito in Serie A dopo un anno di purgatorio in B e bissando l’impresa del 2017: questa volta però con la consapevolezza di averla preparata a tavolino e con basi dunque assai più solide. “Abbiamo fatto esperienza e dunque non ripeteremo gli stessi errori, ci siamo meritati un posto nel calcio che conta e siamo intenzionati a conservarlo più a lungo possibile”, ha infatti subito rilanciato il presidente Oreste Vigorito, mentre i tifosi accorsi al fischio finale intorno allo stadio gli chiedevano a gran voce perfino l’Europa. “Di sicuro siamo intenzionati a essere competitivi. Al di là della conferma in blocco di questo gruppo eccezionale, che mi è stata sollecitata dal nostro tecnico e che condivido pienamente, faremo il massimo per rinforzarci con dei giocatori già esperti dei grandi palcoscenici”.

Benevento, la festa per il ritorno in Serie A

L’attaccante francese Loic Remy, atteso in sede per le visite mediche, ha il phyisique du role e proprio per questo potrebbe essere il primo rinforzo. Il Napoli ha offerto invece in prestito l’esperto bomber spagnolo Fernando Llorente, mentre Aurelio De Laurentiis è stato il primo a fare i complimenti attraverso i social al club sannita. “Bentornati: ci rivedremo al più presto in campo”.

Benevento in A, Pippo Inzaghi scatenato in spogliatoio: è già pronto a sfidare il fratello all’Olimpico in riproduzione…. A guidare il Benevento in Serie A sarà ancora Pippo Inzaghi, ovviamente confermatissimo. “Ma il merito di questa promozione è innanzitutto dei giocatori, che sono partiti molto forte all’inizio della stagione e non hanno mai mollato la presa. È stato facile per me lavorare con un gruppo motivato e di grande qualità, capace di esaltarsi specialmente nelle difficoltà come è successo nella sfida con la Juve Stabia, che abbiamo vinto nonostante l’inferiorità numerica”. In 31 giornate i giallorossi hanno subito appena una sconfitta, dominando in lungo e in largo la B con il migliore attacco e la migliore difesa. S’è trattato di un vero e proprio monologo, insomma, che però ha fatto lo stesso impazzire di gioia l’intera città. Il distanziamento sociale aveva retto bene prima e durante la partita, con i tifosi incollati davanti alla tv. Al fischio finale – preceduto dai fuochi d’artificio – i buoni propositi di tutti sono invece scomparsi all’improvviso, travolti da una incontenibile felicità. Proprio come era capitato a Napoli dopo il trionfo degli azzurri nella Coppa Italia. Da allora sono passati 13 giorni e i contagi per fortuna non sono risaliti in Campania. È riesplosa soltanto la passione per il calcio nella regione, che d’ora in poi potrà vantare di nuovo due rappresentanti ai massimi livelli. “In A a suon di record”.









