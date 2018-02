– “Ci abbiamo provato. Torniamo a casa consapevoli di aver disputato un buon primo tempo”. Roberto De Zerbi prova a vedere gli aspetti positivi della sconfitta per 5-2 con la Roma. “Siamo partiti con la giusta aggressività. Non è presunzione il fatto di andare a Roma e cercare di attaccare ma necessità. Siamo obbligati a fare punti con tutte perché sono tanti i punti che ci separano da chi ci precede e dobbiamo puntare a centrare sempre il massimo. Nel secondo tempo il 2-1 ci ha fatto male e sono venute fuori la forza, l’esperienza e la tecnica di giocatori di livello superiore”.

DOBBIAMO IMPARARE A GESTIRE MEGLIO LA PALLA – Sulla tattica del Benevento, molto basata sul possesso palla, De Zerbi puntualizza: “A volte esageriamo? E’ vero, già alla fine del primo tempo mi sono fatto sentire su questo aspetto. Dobbiamo capire il confine tra quando bisogna giocare la palla e quando indirizzarla in maniera più diretta. Quando rientrerà Diabaté potremo forzare la palla e giocarla un po’ più alta ma per ora che abbiamo tre giocatori di bassa statura dobbiamo provare a giocarla sempre”. Ora testa alla delicata gara con il Crotone: “Diventa molto, molto importante”, conclude il tecnico giallorosso. “Dobbiamo vincere un paio di partite e vedere poi che distacco abbiamo. Ci vuole un miracolo come quello del Crotone dell’anno scorso se non superiore”.