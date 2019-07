“Boris ha dato spunti che non sono stati molto seguiti fino adesso. La produzione delle fiction è tornata ad essere quella di prima, a parte prodotti belli come Romanzo Criminale e Gomorra ma che riguardano un altro genere. Pensavo che altri autori, altri gruppi di attori, potessero portare avanti idee non simili, è ovvio, ma innovative, invece è ritornato ad essere tutto come prima nella fiction italiana”. A dichiararlo è Francesco Pannofino in città insieme ad Alessandro Calabresi e Alessandro Tiberi per celebrare i dieci anni dalla terza stagione di ‘Boris’ nell’ambito del Bct festival di Benevento.

