Il mese scorso Benedetta Rossi è stata insultata da un lenone da tastiera e in questi giorni la nota food blogger è stata presa di mira da alcuni fan di Benedetta Parodi.

La Parodi ha pubblicato uno scatto dello studio in cui registrerà la sua nuova trasmissione e qualcuno tra i suoi follower ha iniziato ad attaccare Benedetta Rossi.

La famosa youtuber ha commentato gli attacchi ricevuti con un post sul suo profilo Instagram.

“Sì, è vero, sono una contadina.

Ogni tanto mi prendono in giro per questo, ma non me ne faccio un problema.

In questi ultimi anni sono stata spesso avvicinata da “geni del marketing” che si sono sentiti in dovere di consigliarmi tecniche e strategie di comunicazione più “adeguate ai social” per far “evolvere la mia immagine” in qualcosa di più “cool”.

Non ho dato ascolto a nessuno, ad oggi tutti i miei social sono interamente gestiti da me, Marco e pochi fidati amici.

Sin dal primo giorno ho ritenuto che il buon senso, la coerenza, il rispetto delle persone e la buona educazione siano l’unica strategia da seguire.

Non so se sto facendo bene, ma guardando il sorriso di zia Giulietta, lei che è una vera contadina, vedo serenità, soddisfazione, saggezza e un pizzico di ironia…io vorrei essere così!

Ditemi voi se conoscete qualcuno più COOL di lei”.