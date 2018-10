Quando al Grande Fratello Vip in pieno pomeriggio parte la musica a tutto volume è perché generalmente è successo qualcosa e quando nella giornata di ieri l’hanno messa, Benedetta Mazza ha subito creduto fosse a causa sua.

Pare infatti (non era inquadrata in quel momento) che la Mazza abbia spoilerato la puntata di lunedì a Stefano Sala e quando il GF ha messo la musica ha immaginato fosse a causa della sua rivelazione.

Purtroppo – come già scritto – quando Benedetta ha fatto quella confidenza a Sala – non erano in diretta né nella Regia1, né nella Regia2 e nessuno ha avuto la possibilità di origliare.

Cosa ha “spoilerato” Benedetta Mazza a Stefano Sala? Cosa succederà lunedì che loro sanno e noi no?