Archiviata l’amicizia speciale con Stefano Sala (che adesso è tornato insieme alla sua ex Dasha), pare che Benedetta Mazza abbia un nuovo ragazzo. Nuovo per modo di dire, visto che si tratta di un suo ex fidanzato. Secondo il settimanale Spy l’ex gieffina avrebbe rivisto Dani Osvaldo in gran segreto a Roma.

“Durante la prima puntata di Ballando con le Stelle, Dani Osvaldo, il bellissimo concorrente di questa edizione del programma, ha infiammato la giuria, in particolare Selvaggia Lucarelli. Ma vi diciamo che c’è un’altra donna che è stata stregata dall’ex calciatore 33enne. Si tratta di Benedetta Mazza, conduttrice televisiva, che ha anche partecipato all’ultimo Grande Fratello Vip. I due in passato hanno avuto una storia e adesso lei su Instagram fa un tifo sfegatato per lui. In un post recente ha scritto che sono solo amici, visto che in molti hanno pensato a un ritorno di fiamma. In realtà i due si sono rivisti in gran segreto a Roma e una cosa è certa: la passione li lega ancora”.

E brava Benedetta, Dani è davvero tanta, tantissima roba (su Bitchy X trovate tutte le sue foto “particolari”).

Il post che Benedetta Mazza ha dedicato a Dani Osvaldo.