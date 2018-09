Bene la pizza male il minestrone: i bambini di Milano Ristorazione danno i voti al menù nelle scuole

In cima alla hit ci sono pizza margherita, pasta al pesto e ravioli di magra. In fondo alla classifica, invece, le minestre di verdure, i cereali e il pesce. Male anche legumi e i piatti con cereali vari. Eccoli qua i piatti più amati e quelli più odiati dai bambini che ogni giorno a scuola vengono messi a tavola da Milano Ristorazione. A dirlo (anche se generazioni di genitori e maestre avevano già intuito il tutto) è la Doxa che ha condotto un’indagine per conto della società del Comune di Milano.

In totale sono state raccolte oltre 13 mila schede di valutazione sul menù invernale ed estivo dello scorso anno. Il piatto meno amato in assoluto è il risotto con le zucchine preceduto da quello di orzo e dalla minestra di farro. “Chiedere ai bambini cosa gradiscono di più è stata un’idea semplice quanto preziosa – ha detto l’assessore all’Educazione di Palazzo Marino, Laura Galimberti – grazie ai loro suggerimenti sono nate proposte che li aiuteranno ad apprezzare di più anche gli alimenti che tendono a scartare”.

Pizza: la più amata

Tra le novità per l’anno scolastico 2018-2019 ci sono le proposte bio (i prodotti biologici sono il 36% della materia prima dei menù) con una buona dose di verdure, come la crema di zucchine o al ragù di soia biologica italiana, che fa il suo debutto nelle mense scolastiche, il ragù di verdure e legumi. I bambini delle scuole milanesi scelgono per la stragrande maggioranza di mangiare in mensa i piatti proposti, il fenomeno del pasto portato da casa “è marginale e coinvolge circa una ventina di bambini in alcune scuole – ha spiegato l’amministratore unico di Milano Ristorazione, Fabrizio De Fabritiis – credo che i genitori milanesi preferiscano la sicurezza e la tranquillità di un pasto fornito in mensa da un’azienda che lo fa da anni”.