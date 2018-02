I primi benchmark mostrano che il Samsung Galaxy S9 ha un processore molto più lento rispetto a quello montato su iPhone X (e non solo). Si attendono però ulteriori test nei prossimi giorni.

Secondo i primi benchmark condivisi online, il Samsung Galaxy S9 ha un processore più lento rispetto ad iPhone 8 e iPhone X. Il chip Exynos 9810 non sembra quindi all’altezza degli ultimi processori Apple (A10 e A11), almeno stando a questi primi test.

Dai test in single core tramite GeekBench 4, il chip Exynos 9810 ha realizzato punteggi di 3.743 e 3.440, contro i 3.958 e 4.630 del processore A11 di Apple. Anche il processore A10 ha registrato punteggi leggermente superiori.

Le cose non cambiano nemmeno nel punteggio per-megahertz: Exynos 9810 a 1.38 per megahertz, chip A10 a 1.71 per megahertz, chip A11 a 1.94.

Usando diversi benchmark riferiti agli smartphone e non al processore, i risultati sono rimasti abbastanza simili con iPhone 8 e iPhone X che battono il Galaxy S9 Plus. Utilizzando WebXPRT 2015, l’iPhone X e l’iPhone 8 segnano rispettivamente 352 e 349 punti, quasi il doppio dei 178 punti ottenuti dal Galaxy S9 Plus.

Tramite Speedometer 2.0, il divario tra i dispositivi si allarga, con il Galaxy S9 Plus che ha segnato solo 26,70 nel benchmark rispetto agli 88,90 punti di iPhone 8 e agli 87,20 dell’iPhone X.

In entrambi i test, anche l’iPhone 7 riesce battere il Galaxy S9 Plus, raggiungendo 199 punti tramite WebXPRT 2015 e 55,20 con Speedometer 2.0.

Andrei Frumusanu di Anandtech ritiene che potrebbero essersi verificati dei problemi con il dispositivo in prova, poiché “è stato appena in grado di superare le prestazioni del chip Exynos 8895 dell’anno scorso“. E’ quindi probabile che i Galaxy S9 attualmente in commercio montino un firmware non definitivo, utilizzato per i modelli in prova al MWC di Barcellona. Vi terremo aggiornati in caso di novità.