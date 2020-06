Ben Harper and the Innocent Criminals

Buone notizie per i fan di Ben Harper: i concerti di Marostica e Lucca verranno recuperati nel 2021.

Il cantautore californiano ha deciso di riprogrammare per la prossima estate i concerti rinviati quest’anno in seguito all’emergenza Covid19.

Scopri i dettagli e acquista il tuo biglietto:

➡️