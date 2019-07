Va avanti il dibattimento in Cassazione, nonostante Francesco Belsito, imputato nel processo sui fondi della Lega insieme a Umberto e Renzo Bossi, abbia ricusato l’intero collegio della Corte. Lo ha deciso la II Sezione penale della Cassazione chiamata a decidere sul ricorso presentato dalla Procura generale di Milano che ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello, la quale ha assolto per improcedibilità Bossi padre e figlio, ‘salvati’ dalla mancata querela del segretario del Carroccio Matteo Salvini. Alessandro Sammarco, legale dell’ex tesoriere della Lega Francesco Belsito, ha spiegato che il giudice ricusato non può emettere sentenza.

