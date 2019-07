TORINO – Si è tagliato le vacanze e ha lavorato sodo in estate con un solo obiettivo: ripartire come aveva finito lo scorso anno. Andrea Belotti ha iniziato la nuova stagione, la sua prima guardando all’Europa, come aveva chiuso la precedente, con il gol. Al debutto, giovedì scorso contro il Debrecen nell’andata dei preliminari di Europa League, il Gallo ha segnato, dal dischetto, il primo gol agli ungheresi, quello che ha reso la strada in discesa fino al 3-0 finale. E giovedì si gioca il ritorno in Ungheria: “Abbiamo davanti a noi una partita difficile – alza la guardia Belotti -. Mazzarri l’ha preparata ancora meglio rispetto all’andata perché lui è attentissimo ai dettagli e non si rilassa nemmeno sul 3-0. La stiamo preparando come se partissimo dallo 0-0, andremo in Ungheria per vincere: questo è l’atteggiamento per diventare una squadra sempre più forte”.

L’infortunio di Iago Falque, che rischia di fermarsi ai box per un mese a causa di un problema alla caviglia, apre la porta a Zaza: “Simone è un grandissimo attaccante – risponde Belotti -. La scorsa stagione ha trovato qualche difficoltà ma quest’anno è partito con il piede giusto e sta dimostrando tutto il suo valore”. Singoli a parte, il Gallo ha in mente un sogno: “Raggiungere l’Europa League sarebbe un sogno, anche perché per me sarebbe la prima volta. In più so bene che il granata mi può regalare l’azzurro, e questo oggi vale ancora di più visto che la prossima estate si giocherà l’Europeo. Il mio idolo? E’ sempre stato Shevchenko: mi piaceva vederlo impegnato in Champions League perché in quelle sfide europee da dentro o fuori devi essere perfetto. E per me è sempre stato un grande stimolo: anch’io voglio cercare di essere perfetto per dare il mio contributo e arrivare in Europa”.

Per Belotti quella che si apre è la quinta stagione granata: “Se mi sento una icona del Toro? Sono il capitano della squadra, quindi in un certo senso una icona per i miei compagni: ma devo sempre farmi trovare al massimo”. Ultimo ma non ultimo, il sogno Champions League: “Quello è un sogno per tutti – risponde il Gallo -. Per adesso pensiamo al presente e cerchiamo di andare in Europa League che sarebbe già una bellissima soddisfazione. Poi per i sogni avremo tempo nel futuro”.







