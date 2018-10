Si è conclusa in modo positivo la disavventura dei due escursionisti bellunesi bloccati da ieri a causa dell’incendio scoppiato nell’Agordino: i due sono stati tratti in salvo da un elicottero del Soccorso alpino dopo aver trascorso la notte in un canalone innevato. stanno bene anche se ai soccorritori sono apparsi provati. I due ragazzi erano rimasti bloccati a circa 1.650 metri di quota nel Canale della Besausega ed erano stati guidati al telefono dai soccorritori, riuscendo a mettersi al riparo in una zona rocciosa lontana dalle fiamme.

