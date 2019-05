(AdnKronos/Cinematografo.it) – ‘‘L’origine di tutto è nella volontà di Beppe Caschetto che voleva fare un film su Buscetta. Sul quale non sapevo nulla, oltre a quello che si leggeva sui giornali. Ho iniziato a leggere libri, sentire persone che lo avevano conosciuto, mi sono convinto studiando il personaggio. Questa è una storia rispetto alla quale la mia vita privata è del tutto estranea”. Marco Bellocchio torna a Cannes tre anni dopo ‘Fai bei sogni’ (presentato alla Quinzaine), questa volta in Concorso, con ‘Il traditore’, il film incentrato su Tommaso Buscetta prodotto dalla Ibc Movie di Beppe Caschetto, con Rai Cinema, Kavac, Ad Vitam, Match Factory Productions, Gullane, Arte France, nelle sale italiane da oggi, 23 maggio, con 01 distribution in circa 350 copie.

