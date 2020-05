“Stanotte ho dormito. Il vantaggio dell’età è che dà una certa tranquillità”. È un Marco Bellocchio felice e divertito quello che si collega in videoconferenza con un gruppo di giornalisti dalla sua casa di Barbarano, nel viterbese, dove da due mesi trascorre la sua quarantena (“Sono rimasto bloccato qui ma qui sto bene, ho più spazio, però credo che la prossima settimana mi riaffaccerò a Roma”, dice), per commentare i tanti David di Donatello ricevuti ieri sera per ‘Il Traditore’, compreso quello al miglior film, alla migliore regia e al migliore attore protagonista, andato a Pierfrancesco Favino per la sua interpretazione di Tommaso Buscetta. “Ieri mi sono scordato di ringraziare chi ci ha votato: lo faccio ora”, sottolinea subito.

Fonte