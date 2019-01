Bello Figo lo conosciamo tutti (soprattutto Alessandra Mussolini, ancora indignata perché lui non paga affitto), ma in questa social catfight fanno il loro ingresso anche altri due personaggi di tutto rispetto: il trapper Manny Fresh e la biondina con una foglia di marijuana tatuata sulla chiappa, Bonjour Mami.

Manny Fresh e Bonjour Mami stavano insieme fin quando il primo non ha visto per caso su Instagram una foto che ritraeva la sua lei sulle ginocchia di Bello Figo, suo acerrimo rivale. Questa:



La foto, caricata da Bello Figo, è stata rimossa poco dopo, ma con scarso successo.

“E’ inutile che cancelli la foto – ha sbottato Manny Fresh – me l’hanno già inviata migliaia di persone, coglio*e e c’eri tu seduto con la mia ex bit*h sulle tue caz*o di gambe, ma per quanto possa valere non mi interessa perché io sono il king di Lugano e ne trovo mille di ho*s. Per quanto possa valere possiamo anche scopar*a in due se vuoi, ma poi scusa ma la tua musica è una mer*a, è inutile che apro bocca zio perché hai già capito cosa penso di te”.

Immancabile la risposta dei due. La prima è stata Bonjour Mami con un simpatico lecca lecca in bocca.

“Manny, tu non hai capito proprio un caz*o. Io non sono la tua schiava idiota, io posso andare con qualsiasi persona io voglia, hai capito? Se io voglio stare con Bello Figo io ci sto. Hai capito? Io sto con chi caz*o voglio io. Il tuo disagio è troppo, fai tanto il figo sui social e se ti chiamo non rispondi? Hai rotto il caz*o, hai rotto il fottutissi*o caz*o coglio*e. Ma io mi chiedo, ma non ti viene disagio ad essere te stesso? Mi rompi il caz*o, fai il figo sui social e poi? Io ti blocco adesso, è finita. E’ finita. Stop. Coglio*e”.

Fino a Bello Figo, che ha decantato un’altra massima delle sue:

“Coglio*e, stai su Instagram a parlare, perché non ci incontriamo? Ti mando la posizione, così ne parliamo. E’ chiaro che sei incazza*o perché ho scopa*o la tua tipa. Non è male. Sco*a bene. […] La prossima fi*a che avrai vengo io e me la sco*o ancora”.

Poesia per le mie orecchie.