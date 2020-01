Ad Anfield quest’anno funziona tutto. Non hanno neppure bisogno di commettere falli. Vincono da signori: prego, si accomodi, dicono agli avversari. Tanto poi c’è Alisson. O Van Dijk: che è il difensore perfetto. Calma olimpica e un disumano senso della posizione sono la chiave del suo successo: non si trova quasi mai nella condizione e/o nella posizione in cui si rende necessario stendere un attaccante. E’ vero. Pochi falli a carico possono voler dire due cose: o non se ne ha bisogno o non hai tanta voglia di mettere la gamba (perché non hai neppure tutta questa voglia di giocare…). Il Liverpool dominatore della Premier League (21 vittorie e un pareggio in 22 giornate) è tra le squadre cui serve meno tirar giù il nemico. Il Napoli, al contrario, che è la squadra che ha sinora commesso meno falli in serie A (11,89 a partita), potrebbe far parte di chi ha mollato: tanto è vero che la correttezza del gruppo Ancelotti/Gattuso non ha beneficiato del suo apparente fairplay in campo.Il Cies (il Football Observatory) ha fornito i dati di questa prima parte di stagione analizzando 35 campionati europei e resocontando i falli commessi da ogni singolo club. Al netto di una differenza che può essere determinata dalla tipologia di arbitraggio (è chiaro che in Inghilterra sembra che di falli ne commettano meno, ma solo perché gli arbitri inglesi lasciano correre di più per istinto e per cultura). Ne è venuto fuori che il Liverpool è la squadra che commette meno falli: appena 8,14 a partita su una media inglese di 20 falli e su una media europea di 27,2. Se guardiamo o riguardiamo una qualsiasi partita del Liverpool non c’è un solo istante in cui questo dato sembri emergere con chiarezza. Ossia: non sembra mai che qualcuno dei ragazzi di Klopp, nemmeno i più ruvidi come Milner (quando gioca), sia sul punto di risparmiarsi o di evitare un contatto. O magari di entrare duro.

Il vero punto di discontinuità sta nel “timing” degli interventi e quindi nell’allenamento percettivo alle dinamiche del calcio e di ogni singola partita. Quindi preparazione tecnica, fisica ma anche nervosa. Klopp non ha inventato nulla di nuovo: ha solo applicato il meglio teorico per trasformarlo in pratica eccellente. E poi il pallone lo conosciamo tutti: alcuni sono falli, altri non lo saranno mai anche se somigliano ai primi. Per il Liverpool, otto falli a partita sono una bazzecola che va ad illuminare un percorso già sufficientemente invaso dalla luce. A causa del diverso trattamento riservato dagli arbitri, non potevano esserci dubbi sul fatto che nei primi 18 posti per minor numero di falli a partita ci siano otto squadre di Premier. Ma come il Napoli, Newcastle e Bournemouth non mettono a frutto la loro correttezza: verrebbe da pensare allora ad una terza via: dopo le squadre che non hanno bisogno di commettere falli e le squadre che non hanno voglia, magari c’è la categoria composta da chi non ci arriva, vorrebbe ma non lo acchiappa (l’avversario). La squadra più fallosa della serie A, per le statistiche, è il Torino (16, 79 falli a partita). La più cattiva d’Europa è il Vojvodina, di serba rudezza (22,89):