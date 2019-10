E’ la supermodella Bella Hadid – nomen omen – la donna più bella del mondo secondo la scienza. La celebrity 23enne è stata promossa perché il suo volto rispetta la sezione aurea, una proporzione matematica molto frequente in natura, calcolata nell’antichità e riconosciuta come ideale di bellezza e armonia. Tanto che fu utilizzata anche nel Rinascimento dagli artisti, incluso Leonardo Da Vinci, per creare i loro capolavori. Ebbene, secondo il chirurgo plastico di Harley Street Julian De Silva, l’analisi della proporzione tra occhi, sopracciglia, naso, labbra, mento, guance e orecchie di un volto femminile permette di individuare la donna il cui viso si avvicina di più a questa proporzione.

