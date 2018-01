Belice, 50 anni dopo: le foto storiche

Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, è appena arrivato nell’auditorium ‘Leggio’ a Partanna per la cerimonia dell’anniversario dei 50 anni del terremoto che colpì il Belice nella notte tra il 14 e il 15 gennaio del 1968. Mattarella è stato accolto dall’inno nazionale. In sala autorità istituzionali, civili e militari e tanti amministratori dei comuni della valle. Prima di entrare nell’auditorium, Mattarella è stato salutato dalla folla che si trova all’esterno dell’edificio e che ha urlato ‘presidente… presidente’. Alla cerimonia sono presenti il ministro per la Coesione, Claudio De Vincenti, il sottosegretario Davide Faraone, il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, i prefetti di Trapani e Palermo, il presidente dell’Anci siciliana Leoluca Orlando, gli amministratori dei comuni del Belice, il cardinale Francesco Montenegro, vescovi e autorità ecclesiali.

Ad aprire i lavori il sindaco di Partanna Nicola Catania, che ha dedicato un pensiero alle popolazioni di Amatrice e Accumoli: “Il fare memoria di quegli anni di dolore, lotte e sacrifici, ci rende più consapevoli del dramma che stanno vivendo i cittadini di Amatrice ed Accumoli e di tutto il cratere del terremoto che ha devastato l’Italia centrale: a loro il Belice manda oggi un forte e fraterno abbraccio e rinnova l’invito a non mollare e credere nel futuro”.

Poi una rivendicazione: “Oggi e domani – prosegue Catania – il Belice ricorda le vittime e rende omaggio a tutti coloro che in quei giorni di dolore da ogni parte d’Italia vennero a scavare sotto la pioggia e nel fango per darci coraggio e indicarci una via. Tuttavia, signor presidente della Repubblica, i nostri cittadini e noi sindaci nell’interesse di tutto il territorio non possiamo non ricordare allo Stato e al Governo della Repubblica che il Belice è ancora creditore, come ha anche accertato l’ultima Commissione bicamerale sulle questioni della ricostruzione nel 1996, la cui relazione conclusiva dà atto del fallimento dell’intervento dello Stato e dello straordinario ruolo di sindaci e cittadini nel portare avanti con un terzo delle risorse date in altre zone colpite da analogo dramma la ricostruzione di interi Paesi”. Catania ha preso la parola a nome dei sindaci dei 21 Comuni della valle del Belice sconvolti dal sisma di 50 anni fa: “Mentre si fanno avanti con sempre più preoccupante insistenza i venti della disgregazione e dell’odio sociale – ha proseguito – da questa Valle si alza forte il senso dell’unità dello Stato e dell’apertura della società all’accoglienza di tutti coloro che scelgono il nostro Paese come terra in cui realizzare i propri sogni. Ma questo straordinario senso dello Stato ci rende più credibili nel chiedere oggi alle massime autorità della Repubblica la ineludibile e non più rinviabile necessità che le istituzioni onorino il loro debito, che non è solo economico verso questa terra e verso queste popolazioni”.

Poi Catania si è soffermato sul presente: “Oggi – dice – questo territorio, grazie anche a coloro che con enorme volontà e determinazione, hanno scommesso di rimanere ed investire in questa nostra martoriata valle, ha rimodulato l’ossatura portante di una struttura socio-economica e produttiva, i cui contorni sentiamo il dovere di mostrare con profondo orgoglio. Questa terra oggi vuole mostrarsi agli occhi di chi la osserva un insieme di bellezze naturali e paesaggistiche, di eventi culturali di alto spessore, di beni culturali monumentali e architettonici di rara bellezza, innovative reti museali, rinomati percorsi enogastronomici e di una offerta turistica di alta qualità, occorre semplicemente osservarla con occhi raffinati”.

Il “rischio immanente”, ha aggiunto Catania, “è quello di perpetrare azioni che lascino le cose nella trappola di un eterno presente. Noi amministratori di queste comunità, vogliamo quindi fortemente preparare il domani comprendendo la velocità delle cose nuove. La strada percorsa ha evidenziato grosse lacune in tanti progetti non rispettosi del contesto”. La grande scommessa che attende questo vasto pezzo della Sicilia, “è quella di contribuire a valorizzare le nostre risorse, per creare le condizioni affinchè i nostri giovani non continuino ad emigrare. Vogliamo ricostruire la nostra identità proprio sulle nostre ricchezze e bellezze. Vogliamo costruire bellezza”, ha scandito il primo cittadino.

Belice, 50 anni dopo: ecco come sono oggi i bambini di don Riboldi

Per far ciò, “si rende a questo punto necessario e non più procrastinabile”, ha proseguito il rappresentante dei sindaci del Belice, “che lo Stato ci permetta di continuare questo percorso virtuoso, creando tutte le condizioni per sanare piaghe ancora aperte dandoci la possibilità di completare la infrastrutturazione mancante, di realizzare le opere di urbanizzazione primaria che ancora tardano ad ultimarsi, di mettere in sicurezza le aree ancora pericolanti e le zone a rischio idrogeologico, più sinteticamente quello che è stato accertato e fotografato in una recentissima visita ispettiva della XIII commissione permanente del Senato della Repubblica votato in una risoluzione”.

E ancora: “Denunciamo, inoltre, la quotidiana difficoltà ad amministrare le nostre comunità in quanto costretti ad operare in termini di servizi e manutenzioni su territori, che per scelta univoca dello Stato, sono stati urbanizzati a dismisura rispetto alla popolazione residente realizzando opere che oggi mostrano i segni dei 50 anni trascorsi. Come se ciò non bastasse, l’aggressione alle risorse dei bilanci comunali a seguito di sentenze e ordinanze emesse dal Giudice, il quale condanna i comuni nel riconoscere al privato cittadino il contributo previsto dalle norme, anche in assenza di specifico trasferimento di finanziamento da parte dello Stato, sta irrimediabilmente portando le nostre amministrazioni verso il sicuro default, amministrazioni che, hanno il solo torto di aver applicato puntuali direttive ministeriali. Riteniamo, che una grande occasione si è persa nel non valutare positivamente l’area del Belice quale area interna sperimentale nella attuale programmazione comunitaria, cosi come non aver creato le condizioni per perimetrare ed individuare il nostro territorio

zona

franca”. Per realizzare il tutto, gli amministratori di oggi della Valle del Belice, “non invocano finanziamenti esclusivi, ma avendo già creato gli strumenti necessari, chiedono di concorrere in una concreta e leale programmazione delle risorse esistenti parimenti al resto del territorio nazionale, possibilmente, creando, perchè no, le condizioni per una corsia appositamente dedicata, utile a far recuperare quel gap che ancora oggi ci portiamo dietro”.