Sarebbe il primo caso in Europa

Il calcio belga sta per arrendersi al coronavirus. Il cda della Lega calcio ha infatti raccomandato all’unanimità la chiusura definitiva della stagione. Ora serve la ratifica dell’assemblea generale dei 24 club in programma il prossimo 15 aprile. Se l’appello sarà accolto, il Bruges verrà dichiarato campione del Belgio e sarebbe il primo campionato europeo a rinunciare alla ripartenza, nonostante le raccomandazioni dell’Uefa. I vertici del calcio belga sarebbero invece orientati a far svolgere la finale della Coppa nazionale fra lo stesso Bruges e l’Anversa. Incertezza anche per le retrocessioni e le promozioni dalla serie inferiore. A tutti gli effetti dunque il titolo sarà assegnato al Club Bruges, primo in graduatoria con 15 punti in più del Gent quando mancava una sola giornata al termine della regular season più i playoff.

Mentre tutti i maggiori campionati europei faticano a trovare una data per riprendere la stagione, il Belgio si apresta ad adottare questa drastica decisione. Una scelta simile al momento non viene presa in considerazione dalla nostra Lega (anche se le pressioni di alcuni presidenti sono sempre maggiori), come d’altronde da Liga, Premier League, Bundesliga e Ligue 1, preoccupate soprattutto dalle eventuali perdite dei diritti tv (in Francia Canal Plus ha già fatto sapere che non provvederà a versare denaro se lo stop dovesse prolungarsi) e dai possibili ricorsi legali di alcune società. Una mossa che, qualora la situazione sanitaria non dovesse migliorare, potrebbe essere seguita anche da altri paesi. Nella vicina Olanda, per esempio, il ds dell’Ajax Overmars ha attaccato la Uefa e la Federcalcio olandese (KNVB) specificando come la salute sia più importante di un verdetto calcistico.