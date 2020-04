Sembra una provocazione, e invece quello che arriva dal Belgio ha tutti i crismi di un parere autorevole. Marc Van Ranst, professore all’Università di Leuven e anche consulente della federcalcio belga, in un’intervista a Le Soir, ha lanciato una proposta certamente rumorosa: “Giocare indossando la mascherina per me è una possibilità da prendere in considerazione”, ha detto il virologo belga. “Consentirebbe la ripresa dell’attività calcistica, anche qui in Belgio. Certamente non sto parlando di quelle da chirurgo, che sono totalmente inadatte. Ma in commercio, anche online, ce ne sono di altre, come quelle anti-inquinamento che possono essere usate da giocatori di football americano e ciclisti. Quelle sono comode, e andrebbero bene”. Finora eravamo abituati a vederle su ciclisti amatoriali alle prese con allenamenti su strada: chissà se diventeranno una presenza fissa anche sui campi da calcio dei professionisti.

In Germania sono invece convinti basti molto meno. Uwe Liebert, direttore dell’Istituto di virologia dell’Università di Lipsia, sarebbe soddisfatto già di poter garantire l’isolamento dei giocatori e i test a tappeto: “L’ideale sarebbe che tutti i giocatori fossero in una sorta di scatola di vetro e fossero separati l’uno dall’altro”, ha detto al giornale tedesco Mitteldeutsche Zeitung. Per questo riguarda i test, da utilizzare soprattutto per capire chi ha già avuto il virus e quindi potrebbe essere immune, il costo sarebbe di circa 130 euro, per una partita quindi non si spenderebbero più di 4.000 euro a squadra.