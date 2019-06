Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono una coppia nella vita ed ora lo saranno anche nel lavoro dato che saranno loro i conduttori del Festival di Castrocaro, che tornerà in pompa magna a settembre su Rai Due.

Il Festival di Castrocaro avrà come presidente di giuria Simona Ventura, che ritroverà così Belen e Stefano con cui ha lavorato insieme anni fa (con la prima ha fatto L’Isola dei Famosi, con il secondo a Selfie Le Cose Cambiano).

A fare questi nomi è stato Lucio Presta fra le pagine di AdnKronos.

“Ho deciso un po’ di tempo fa di provare a ridare il posto che gli spetta a Castrocaro, che ha una storia gloriosa, ed ho partecipato al bando triennale per l’organizzazione del Festival. La fortuna ha voluto che lo vincessi. Così lo organizzerò per tre edizioni. E per la prima edizione c’è già l’accordo con Rai2 e Radio2 per trasmettere in diretta la finale del 3 settembre, con la conduzione di Belen Rodriguez e Stefano de Martino, mentre Simona Ventura sarà presidente di giuria. Dopo aver fatto tanti Sanremo proviamo a riportare agli antichi fasti Castrocaro. Sarà un’edizione completamente rinnovata ma la novità assoluta a cui tengo di più è che i ragazzi che vorranno iscriversi non pagheranno un euro. Per partecipare alle selezioni, che si terranno a Roma, Milano, Napoli, Catania e Bologna potranno iscriversi gratuitamente attraverso il sito dedicato. Il 26, 27 e 28 luglio saranno convocati quelli ritenuti idonei a partecipare al concorso e 12 di loro accederanno alla finale, che andrà in diretta su Rai2 e Radio2″.