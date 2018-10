Giovedì notte Belen Rodriguez ha iniziato a seguire su Instagram Fabrizio Corona dopo la famosa litigata con Ilary Blasi. Sui social l’argentina è stata duramente attaccata per quel follow e in molti hanno insinuato che fosse un gesto di approvazione per il comportamento del suo ex fidanzato al GF Vip 3.

Una ragazza ha scritto a Belen: “Poverina è dispiaciuta per quello che è successo a Fabrizio il suo amante”.

La Rodriguez ha subito risposto: “Fabrizio è un mio amico… tutto qui! Devono sempre montare casi sul niente!!! Besitos”.

Insomma, nessuna shade ad Ilary Blasi, Belen ha seguito Fabrizio perché è un suo amico.

Polemica chiusa?

Questa è quella che “oh meo deo i paparrazzi mi fanno venire la depressione” cara Belen è la tua superficialità il vero problema!! #GFvip #iostoconIlary pic.twitter.com/4j3G4XWT4W — Francesca (@Francesca2662) 26 ottobre 2018

Belen e sua madre che iniziano a seguire Corona solamente dopo quanto successo con Ilary al #gfvip mi fanno un po’ ridere onestamente — taz (@diavolotaz) 26 ottobre 2018

Belen sicuramente ce l’ha con Ilary per la storia della conduzione di Balalaika …ma tolto che quella è una scelta dei vertici. Era ovvio che essendoci i Gialappi solo Ilary e la Marcuzzi erano papabili in quanto buone spalle. Ma il follow a Corona è veramente #gfvip #GFVIP3 pic.twitter.com/h8NA8aq4Z0 — AlessiaG🎈 (@AlessiaGuetti) 26 ottobre 2018

E comunque non capisco come una Belen, che è scappata da Corona e che ha anche un figlio, possa tornare a seguirlo sui social anzi che mettersi dalla parte di una Ilary Blasi che con i giochetti di lui stava rischiando di perdere pure un figlio… #Gfvip — Debina 87 (@Debina87) 26 ottobre 2018