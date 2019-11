La scorsa settimana Chi ha lanciato una bomba su Belen Rodriguez e Giulia De Lellis.

“Un pettegolezzo, rimasto segreto per molti mesi, infiamma il mondo del gossip: si sussurra di un rapporto clandestino. – si legge su Chi – Parliamo di circa un anno fa, tra Belen Rodriguez (allora fidanzata con Andrea Iannone) e Andrea Damante (a quel tempo legato a Giulia De Lellis). In molti si chiedono allora se il grande amore tra Giulia De Lellis e Iannone non sia nato come una ripicca ad alto livello.”

Qualche giorno dopo la nostra amatissima vulcanologa si è scagliata contro una collega misteriosa e in molti hanno pensato proprio a Belen Rodriguez. Visto che Giuliona ha detto di non voler “rovinare famiglie”, i suoi follower hanno creduto potesse trattarsi di una lite per motivi legati ai loro ex fidanzati (Iannone e Damante). La realtà però potrebbe essere diversa, secondo Very Inutil People alla base di questa catfight ci sarebbero i big money, gli affari.

“La fonte è un’amica di uno stretto collaboratore di una delle due. Damante e Iannone non c’entrano niente. C’entrano gli affari ma non posso dire quali di preciso. Giulia ha parlato di rovinare le famiglie, ma non c’entra nulla De Martino. La frase sul rovinare famiglie era dettata dal nervoso per altre cose.

Questa è la mia fonte e per ora è l’unica cosa che posso dire sull’affair GDL vs Belen Rodriguez”.

Mi auguro che Signorini indaghi e sveli tutto sul nuovo numero di Chi.



Le parole di Giulia (contro Belen Rodriguez?).

“Io ovviamente faccio la mia vita e le mie cose, ma mi capita di leggere o di venire a conoscenza di persone che.. no va beh, devo stare zitta, perché se parlo io rovino famiglie, rovino un sacco di cose, quindi io continuerò a stare zitta per il bene di tutti quanti. Potete dormire sonni tranquilli perché non ho voglia di rovinare nessuno, di fare polemiche. Ovviamente questo messaggio è per persone che sanno perfettamente di cosa sto parlando”. Vorrei solo essere lasciata in pace a fare le mie cose. Mi dispiace per voi quando provate a farle come le mie e vi riesce malissimo, in una maniera alquanto imbarazzante. Ma comunque in bocca al lupo per tutto, per me è un grandissimo onore essere un esempio anche per voi. Quindi anche se fate delle figure di m**a incredibili continuate a farlo, vi fa onore, è bello, non vi arrendete”.

Raga a me non è mai stata simpatica ne belen ne Giulia de lellis ma c’è da ammettere che belen lavora con prodotti così da anni, mo questa sia veglia un giorno e dice che se parla rovina famiglie, maaaaa un po’ più di umiltà no? — Giū❤️ (@SELLYV92) November 11, 2019

Giulia De Lellis anche la tua famiglia è stata sfasciata in passato.

Quanto puoi essere miserabile e mediocre per minacciare di rovinare la famiglia di Belen soprattutto sapendo cosa vuol dire. — Brutten (@Vbecks2) November 11, 2019