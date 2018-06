Belen Rodriguez ieri si deve essere sicuramente alzata con il piede sbagliato, perché durante le interviste rilasciate per la presentazione dei Mondiali di Calcio ha tirato qualche frecciatina ai giornalisti.

Quello più bacchettato è stato Massimo Galanto di Tv Blog a cui ha negato qualsiasi tira-e-molla fra lei ed altre conduttrici per i Mondiali di Calcio. Ecco un estratto dell’intervista:

Prima dell’annuncio ufficiale del cast di Balalaika si è letto di una sorta di sfida interna a Mediaset tra te, Ilary e Alessia Marcuzzi per aggiudicarvi il ruolo di volto femminile dei Mondiali Mediaset.

Non c’è stata alcuna sfida interna. La rete ha scelto come ricoprire i diversi ruoli, dal primo momento era previsto questo cast e così è stato. La verità è che vengono messe in circolo voci per creare curiosità e le finte discussioni tra persone che lavorano nella stessa azienda. Non so bene perché lo facciano, io non me ne occupo. Posso dire che io sin dall’inizio sapevo quale ruolo avrei ricoperto. Lo sapevo io e lo sapevano tutti.

Quindi non ti sei interessata alle voci ‘fuori Belen, dentro la Marcuzzi’ e viceversa, in quanto sicura del ruolo che avresti avuto?

Di tutto questo tran tran te ne puoi occupare tu che sei un giornalista. Non so qual è il tuo modo di scrivere e di porre le domande, non so come butterai giù la risposta. Sinceramente è una domanda un po’ litigiosa, preferirei che non facessi queste domande, hanno una finalità gossippara che non serve…

È per capire la dinamica delle scelte aziendali…

No, è per capire i cavoli interni. Con queste domande non stai facendo la persona… tu conosci i ruoli, sai quali sono. La Marcuzzi, Ilary, discussioni… queste sono tutte cose che si inventano i giornalisti per fare in modo che vengano cliccate le notizie.

Era per capire…

Non devi capire niente, non devi capire altro. I ruoli sono i ruoli, io sono dentro a questo programma da mesi. Non mi piace parlare di questi meccanismi, perché le risposte potrebbero essere fraintese. Non mi piacciono queste domande.

Capisco. Provo con un’altra, allora: sei esperta di calcio?

No, assolutamente no.

Tiferai per l’Argentina o hai altre simpatie?

Guarda, essendo argentina tiferò per… il Perù.