Belen Rodriguez non condurrà il Grande Fratello e nonostante ci siano in giro molte voci in merito al suo provino (realizzato con tanto di comparse, finti fidanzati che litigano ecc), pare che non sia così dispiaciuta.

Gabriele Parpiglia sul settimanale Spy ha infatti scritto che ora Belen sorride.

“La legge della televisione è strana, Belen però sorride: lei che conosce i meccanismi TV aveva fatto una faccia strana quando aveva saputo che il GF Nip sarà privato della diretta 24 ore su 24 e quindi, inevitabilmente, depotenziato”.

Mi immagino la d’Urso così: