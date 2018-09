Dopo il tira e molla dei mesi scorsi pare che sia definitivamente finita tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone. A dare la notizia è stato il settimanale di Alfonso Signorini, Chi.

“Questa volta è davvero finita. Ci risiamo, finita l’estate si spegne l’amore. Dopo l’interminabile tira e molla estivo, Belen Rodriguez, che ovviamente non è incinta, ha lasciato Andrea Iannone. Lei agli amici ha confidato che questa non sarà la solita crisi passeggera. Nel frattempo lei ha trovato nuovamente l’affetto a l’abbraccio di suo papà Gustavo, che è tornato all’ovile, in famiglia, in Italia, dopo un lungo periodo in Argentina.”