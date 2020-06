Ogni volta che una coppia vip scoppia si scatena il gossip e i rumor iniziano a circolare su giornali, siti e social e infatti è quello che sta accadendo per la fine della relazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Se molti fan su Twitter hanno accusato il ballerino di aver messo le corna alla moglie, il settimanale Oggi ha dato un’altra spiegazione a questo addio. Il magazine ha parlato di una faida tra famiglie e dello “sfarfallare” di Stefanone.

Adesso però arriva anche una bomba di Novella 2000, secondo il settimanale di Roberto Alessi la crisi tra la showgirl e il marito sarebbe dovuta anche un un segreto inconfessabile.

“Ancora sulla crisi tra Stefano di Martino e Belen Rodriguez, ci sono novità. La mamma di Belen ha smesso di seguire Stefano sui social e il fratello di Belen, Jeremias, gli lancia continue frecciatine via web. Inoltre Stefano Di Martino ha messo diversi like su Instagram alla sua ex Emma Marrone, cosa che avrebbe infastidito Belen. Molti amici dicono però che alla base della crisi ci sia un segreto inconfessabile”.