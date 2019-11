La scorsa settimana Chi ha lanciato un gossip secondo il quale Belen Rodriguez e Andrea Damante avrebbero avuto un breve flirt segreto. Stando a quanto riporta il settimanale tutto sarebbe successo più di un anno fa quando lei era fidanzata con Andrea Iannone e lui con Giulia De Lellis (anche se in crisi).

Ad aggiungere dettagli a questo rumor c’ha pensato Gabriele Parpiglia su Spy. Il giornalista ha parlato di questo presunto rapporto clandestino ed ha svelato che tutto si sarebbe consumato il primo giugno del 2018 dopo un concerto di Fedez e J-Ax. Sembra che i due si siano conosciuti meglio ad una serata karaoke e che lì sia scattata la scintilla.

Ieri diverse b!tches mi hanno passato un video (che circola anche sui social) di Belen Rodriguez e Andrea Damante al karaoke, intenti a cantare Magnifico, una delle prime hit di Fedez. In realtà questa clip risale allo scorso settembre. In questa occasione infatti i due si trovavano allo stesso evento di Vogue organizzato per la Milano Fashion Week e non c’entra nulla il concerto di Fedez e la sera di cui parla Parpiglia su Spy.

Una cosa però è certa: i due sono in buoni rapporti, indipendentemente dal fatto che questo pettegolezzo sia vero o meno.



Belen Rodriguez e Andrea Damante al karaoke: il video.

Belen e Il Damante che fanno karaoke insieme

Se si mettono insieme faccio macelli — Elisa🐍 (@EliCau27) September 19, 2019

Comunque sottovalutiamo il dopo nell’incontro reale , lui che va a cantare al karaoke con belen haahahahahahahahahahahahahahahahahahaha damante rosicone — ro pazzarella (@RoPazzarella) September 22, 2019