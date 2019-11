La scorsa settimana il settimanale Chi ha lanciato una bomba di gossip. Il magazine di Alfonso Signorini ha riportato un pettegolezzo secondo il quale Belen Rodriguez e Andrea Damante avrebbero avuto un breve flirt, quando lui era ancora fidanzato (ma in crisi) con Giulia De Lellis.

Oggi Gabriele Parpiglia su Spy riporta questo gossip e aggiunge nuovi dettagli sulla vicenda. Pare che l’incontro tra il dj e la bella argentina ci sia stato a giugno 2018, la notte dopo il concerto di Fedez e J-Ax.

Secondo Spy Giuliona avrebbe letto il gossip riportato da Chi e per questo avrebbe deciso di fare la famosa storia in cui spara la minaccia: “Se parlo io rovino famiglie“. Il settimanale conferma che Belen Rodriguez è andata su tutte le furie dopo aver visto il video della vulcanologa.

B!tches prepariamo i popcorn, perché ho la sensazione che questa faida tra la scrittrice e Belen sia solo all’inizio.

“Un pettegolezzo, rimasto segreto per molti mesi, infiamma il mondo del gossip: si sussurra di un rapporto clandestino. – si legge su Chi – Parliamo di circa un anno fa, tra Belen Rodriguez (allora fidanzata con Andrea Iannone) e Andrea Damante (a quel tempo legato a Giulia De Lellis). In molti si chiedono allora se il grande amore tra Giulia De Lellis e Iannone non sia nato come una ripicca ad alto livello.”