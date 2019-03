Serata impegnativa per Belen Rodriguez. Ieri la showgirl ha seguito in tv sia il fratello a L’Isola dei Famosi, che l’ex marito (e ritrovato compagno) a Made in Sud su Rai Due.



Poco prima che Jeremias venisse eliminato, la Rodriguez ha pubblicato diverse storie dedicate a al fratellino: “Te amo. So già come andrà. Purtroppo la falsità prende sempre il sopravvento sulla sincerità. W chi ha le pall*. Jere i tuoi occhi così mi rendono felice, tu per me ce l’hai fatta. Nessuno ci compra”.

Belen non si è persa nemmeno il debutto di Stefanone al quale ha fatto un in bocca al lupo: “In bocca al lupo Stefano e Fatima”.

BELEN CHE GUARDA STEFANO … IN TV CIOÈ IO LI AMO …. TROPP TROPP TROPPO ! #madeinsud pic.twitter.com/ls84upIx3S — Eleny🦋 (@elenafrancesco) 4 marzo 2019