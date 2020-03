Momento ‘viale dei ricordi’ per Belen Rodriguez, che ieri notte ha condiviso un video di quando si è innamorata del suo Stefano De Martino. La bella argentina ha pubblicato una clip di Amici 11, esattamente della puntata del 14 aprile 2012, quando nel talent c’era anche la gara dei Big (con Emma Marrone), vinta poi da Alessandra Amoroso. Nella performance condivisa da Belen c’è De Martino che balla insieme a Nunzio Perricone, sulle note di Fix You.

“Quella sera me la ricordo come se fosse ieri. E da quella sera tu non sei mai uscito dai miei pensieri e mai ne uscirai”.

Stefanone ha commentato la dedica della moglie con una serie di cuori. E già che l’ho nominato, mi pare cosa buona e giusta condividere uno dei suoi scatti più “artistici”.



Comunque cosa darei per vedere quello che è successo dietro le quinte di Amici 11, tra la rottura di Stefano con Emma e l’arrivo del ciclone Rodriguez. Ricordo ancora le esibizioni/shade della Marrone e le sue frecciatine sui settimanali: “Non voglio prendere parte a questo dibattito, non voglio mischiare l’arte con il niente. La mia reazione sul palco è stata un po’ sopra le righe, ma quel che è successo dentro di me non si può e non si deve raccontare”.

Il post di Belen Rodriguez.

Belen e Stefano danno spettacolo ballando una coreografia di Garrison. #amici11 — Tv Sorrisi e Canzoni (@tvsorrisi) March 31, 2012