Qualche giorno fa Belen Rodriguez ha festeggiato il compleanno ed i paparazzi di Diva & Donna l’hanno immortalata al fianco di Mirco Levati, esperto di comunicazione e marketing in ambito sportivo.

La festa di compleanno è stata descritta dal settimanale come “un party per pochi intimi” e Mirco è stato etichettato come il “nuovo uomo al suo fianco”.

Alla luce di quanto uscito, Andrea Iannone ha sbottato su Instagram contro i giornalisti che “per qualche click” attribuirebbero alla Rodriguez flirt inventati.